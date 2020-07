‘Je woont niet alleen in Helvoirt om er te slapen’

Jet heeft voor de zekerheid een kladje gemaakt. ,,Anders vergeten we misschien iets", zegt ze. Uit de opsomming blijkt dat Jet en Christ van Iersel zich met recht 'Helvoirtenaren van het Jaar' mogen noemen.

,,We zijn kennelijk opgevallen", aldus Christ. ,,Je staat er ook niet altijd bij stil wat je allemaal doet", vult Jet aan. ,,Het is je leven, hè?"

Mantelzorgen

Het tweetal is in Helvoirt onder meer vrijwilliger bij de Open Kerk, harmonie Kunst Adelt en de nieuwe Belevingstuin bij zorgcentrum Leyenhof aan het Hofpad. ,,We zijn ook nog mantelzorgers", geeft Jet aan. ,,We houden een tuin bij van een echtpaar dat dat zelf niet meer kan. Anders zouden die mensen moeten verhuizen."

Bij Christ is het vrijwilligerslijstje nog wat uitgebreider: ,,Ambassadeur van de VVV in het HelvoirThuis, de werkgroep Te Voet Te Veld, het clubje Groen, Grijs en Gelukkig en nog meer."

Een ander leven

,,Ik ben ook nog voorzitter van een gymnastiekclub", aldus Jet. Normaal gesproken is dat een overvolle agenda. ,,Vanaf half maart dus niet meer", zegt Christ. ,,We kregen, hoewel wij gepensioneerd zijn, een heel ander leven. Omdat er heel veel niet meer kon, zijn we elke dag een stuk gaan wandelen of fietsen." Jet: ,,We hebben nog nooit zo veel kilometers afgelegd; zo'n 2700 kilometer. Een Tour de France, in drie maanden."

,,De coronaperiode was ook een moment om na te denken en je misschien te herbezinnen", meent Christ. ,,Ik ben benieuwd wat corona straks zal betekenen voor het vrijwilligerswerk in het algemeen. Misschien dat veel oudere mensen afhaken. Wij voorlopig niet nee."

Het dorp leefbaar houden

Waarom blijven de twee zich vol overgave voor de gemeenschap in Helvoirt inzetten? ,,Die vraag is ook gesteld toen we 'Helvoirtenaren van het Jaar' werden", antwoordt Christ. ,,Het is een groeiproces. Je ziet dat er resultaat ontstaat als je je ergens voor inzet. Je woont in Helvoirt. Je bent hier niet alleen om te slapen." Jet: ,,We willen Helvoirt vooral leefbaar houden. Je komt elkaar overal tegen en leert elkaar zo beter kennen. Daar wordt ons dorp ook leuker van."