Jeannette uit Den Bosch kon dankzij de WensAmbulance nog één keer naar Volendam

De Broodzaak in stations­pas­se­rel­le krijgt nieuwe invulling: ander assorti­ment met zelfscan kassa’s

10 mei DEN BOSCH - De Broodzaak-vestiging in de Bossche stationspasserelle krijgt binnen anderhalf jaar een andere invulling. HMSHost vervangt alle 29 vestigingen van de Broodzaak door het nieuwe concept Treck. HMSHost nam vorig jaar de Broodzaak-formule over van de NS. Treck is het grootste eigen merk van HMSHost in Nederland. Het is de bedoeling dat de huidige medewerkers (415) blijven werken voor de nieuwe formule.