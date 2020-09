Jeroen Bosch heeft een hoedje op, maar waarom?

Of het gat op de Markt in Den Bosch dit jaar nog wordt gevuld valt te betwijfe­len: ‘Vergunning al lang afgegeven’

8 september DEN BOSCH - Het instorten van het Pearl-pand op de Markt in Den Bosch zorgde vier jaar geleden voor een enorme stofwolk, die al lang is weggetrokken. Maar hoe het staat met de nieuwbouw is in nevelen gehuld. Het streven is om dit jaar nog te beginnen, maar of dat lukt is nog maar zeer de vraag.