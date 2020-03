Jeroen Bosch Ziekenhuis trekt alle verloven zorgpersoneel in

Geen theater en films, maar Speeldoos, Perron-3 en Durpsherd wél open

14:38 ROSMALEN/VUGHT - Alle film- en theatervoorstellingen bij De Speeldoos in Vught, Perron-3 in Rosmalen en Den Durpsherd in Berlicum zijn tot 1 april geschrapt, maar de centra blijven wél open voor publiek. Volgens Vanessa Beekers, hoofd marketing van Perron-3, blijven de bibliotheek en de afdeling Burgerzaken vooralsnog open.