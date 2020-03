Jeroen Bosch Ziekenhuis zegt operaties af; extra maatregelen tegen coronavirus

Water en oorlog in ambitieus aangepast plan Kruithuis in Den Bosch

17:33 DEN BOSCH - In de plannen voor een nieuw vestingmuseum in het Kruithuis in Den Bosch is links en rechts wat geschrapt, maar de ambities staan nog steeds recht overeind. Bij de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, die het museum gaat inrichten en exploiteren, verwachten ze nog steeds 30.000 bezoekers per jaar.