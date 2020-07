Jeroen Bosch Ziekenhuis zendt lichtstralen als dank voor alle steunbetuigingen

"Het is bijna niet te geloven, zovéél steunbetuigingen hebben we de laatste tijd gekregen. Met daarbij allerlei cadeautjes van zowel particulieren als bedrijven/organisaties. Variërend van fruit en bloemen tot chocola en taart. Daarnaast zijn diverse speciale acties voor ons op touw gezet. Een treffend voorbeeld is de JBZ-slinger, een initiatief van Mara Stevelmans. Bij de parkeergarage van ons personeel hangen inmiddels talrijke persoonlijke boodschappen op A4-formaat, een fraaie slinger die nog altijd in lengte toeneemt. Het is wellicht interessant om al deze boodschappen later een keer te bundelen", lichtte Saskia Byvanck namens het JBZ toe. "Een ander voorbeeld dat onze harten sneller deed kloppen was het eerbetoon van politie en brandweer, eind maart. Een oorverdovend applaus was toen rechtstreeks gericht aan ons personeel. Tja, dat waren nou echt kippenvelmomenten."