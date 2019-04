Jeroen Bosch Ziekenhuis zet kunstmatige intelligentie in en werkt samen met Radboudmc en JADS

In het Radbouddumc is software ontwikkeld om ‘verdichtingen’ in de longen op te sporen. In samenwerking met het JBZ wordt de software zo geprogrammeerd dat wordt ingeschat of de verdichting goed- of kwaadaardig is. ,,Deep learning is een revolutie in ons vakgebied. Het is nu eindelijk mogelijk computerprogramma's te maken die scans kunnen beoordelen met een nauwkeurigheid vergelijkbaar met menselijke experts.’’ Dat zegt Bram van Ginneken, hoogleraar medische beeldanalyse aan het Radboudumc, die nauw betrokken is bij het project.