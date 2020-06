Jeugd- en jongerencentrum meer dan een chillplek: ‘Er staan ook kinderen met zorgen voor de deur’

VUGHT - Een jeugd- en jongerencentrum kost nu eenmaal geld, stellen bestuursvoorzitter Bart Houben en locatiemanager Charlotte Schoppema van Elzenburg in Vught. Ze reageren op een recente discussie over het centrum: ,,Op ranja kun je geen gebouw rendabel maken.”

Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg kost de gemeenschap jaarlijks 115.000 euro en daar was de afgelopen weken wat discussie over in Vught. Volgens Houben en Schoppema is Elzenburg dit geld dubbel en dwars waard. Houben: ,,2019 was voor ons een overgangsjaar. We hebben vooral veel puin moeten ruimen.” Schoppema: ,,Dat is nu achter de rug. Er gebeuren hier heel veel mooie dingen.”

Problemen

De voorziening aan de Lidwinastraat werd de afgelopen jaren achtervolgd door problemen. Zo was er gedoe tussen de verschillende verenigingen die verhuisden naar het jeugd- en jongerencentrum, liepen vrijwilligers weg, waren er diverse bestuurswisselingen en bleek ook de exploitatie niet zo eenvoudig als aanvankelijk werd gedacht.

Inmiddels stapt er vierduizend keer per maand een kind of jongere tussen de 4 en 21 jaar over de drempel van Elzenburg. ,,Daaruit blijkt de behoefte”, zegt Houben. ,,Iedere stad of dorp heeft een jeugd- en jongerencentrum nodig. Het draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen.”

Kinderen met zorgen

Elzenburg is volgens beide ook veel meer dan een plek waar kinderen kunnen knutselen, gamen, film kijken of chillen. Schoppema: ,,Ze staan ook met hun boterhammetje voor de deur. Kinderen met zorgen, die even niet thuis willen zijn of jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest. Wij bouwen aan vertrouwen. Als het te heftig wordt, sturen we ze vanzelfsprekend door naar zorginstanties maar soms kunnen wij iets betekenen. Zo hebben we bijvoorbeeld een groep hangjongeren die zich voorheen op het schoolplein ophield naar binnen gehaald. Dat zijn nu onze vrijwilligers.”

Volledig scherm Ook Onze Musical huist in Elzenburg. © copyright Marc Bolsius

Elzenburg biedt onderdak aan onder andere Jeugdwerk Rozenoord, Jeugd en Jongeren Carnaval, Welzijn Vught, Onze Musical, Plaza Cultura en MOVE Vught. Houben: ,,We hopen dat we binnen nu en twee jaar minder gemeenschapsgeld nodig hebben. Het is nu onze taak om Elzenburg nog beter op de kaart te zetten.”

Jongerenbestuur