Jeugddetentie en taakstraf voor brandstichting Avans en PostNL in Den Bosch

Plan lichtrecla­me in Den Bosch komt aan het einde van dit jaar

15:02 DEN BOSCH - De visie op reclame in het openbare gebied in Den Bosch wordt in de tweede helft van dit jaar verwacht. ,,Het is een complexe materie en een tijdrovende integrale afweging van verschillende belangen‘’', verklaart het college van B en W de vertraging van het plan. De Bossche Groenen had vragen gesteld over het plan dat uiterlijk 31 maart op tafel zou liggen.