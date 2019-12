Jeugddetentie voor Rosmalense tiener die jongen in arm schoot in Den Bosch

DEN BOSCH - Een 17-jarige jongen uit Rosmalen heeft jeugddetentie gekregen voor het iemand schieten in zijn onderarm in Den Bosch in mei van dit jaar. De tiener krijgt 366 dagen jeugddetentie, waarvan 186 dagen voorwaardelijk.

De 17-jarige Rosmalenaar liep in mei in de Torenstraat in het Bossche uitgaansgebied een andere jongen (19) tegen het lijf met wie hij een conflict had. Er volgde een confrontatie en de verdachte rende weg. Het slachtoffer rende achter hem aan en tijdens het rennen pakte de verdachte een vuurwapen waarmee hij twee keer in de richting van het slachtoffer schoot. Hierbij raakte het slachtoffer lichtgewond aan zijn onderarm.

Geen poging tot doodslag

Volgens de Officier van Justitie was er sprake van poging tot doodslag, maar dat was volgens de rechtbank niet het geval. Uit het bewijs bleek namelijk dat de verdachte naar de grond richtte toen hij schoot. Daarom is niet vast te komen staan dat er een grote kans was dat het slachtoffer zou overlijden. Zodoende is de 17-jarige verdachte veroordeeld voor een poging tot zware mishandeling.

Verdachte in verkeerde kringen

De rechtbank nam bij de strafbepaling het feit mee dat de verdachte met een geladen wapen de confrontatie opzocht op een tijdstip waarop veel publiek aanwezig was. Daarnaast wil de Rosmalenaar niet zeggen hoe hij aan het wapen kwam en waar het wapen op dit moment is, want het vuurwapen is nog niet teruggevonden.

,,Het baart de rechtbank zorgen dat de verdachte kennelijk in kringen verkeert waarin hij gemakkelijk aan een vuurwapen kan komen en dit ook weer van de hand kan doen", aldus de rechtbank.

Een forse straf