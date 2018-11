Jeugdlintjes voor drie jonge Vughtenaren

Geld voor KiKa

Maret (16 jaar) en Maike Clement (12) kregen een lintje omdat zij geld inzamelen voor KiKa, door onder meer de verkoop van zelfgemaakte artikelen. Maret begon zes jaar geleden met het maken en verkopen van pennen van scoubidou-touwtjes. Omdat hier veel vraag naar was, hielp zus Maike ook mee. En in 2017 kreeg Maike op school een cursus handletteren. Deze cursus, maar ook het verlies van een vriendin aan kanker, inspireerde haar om handgeletterde kaarten te maken. Samen met Maret creëert ze nu bijzondere kaarten.

De zusjes grijpen daarnaast alle mogelijkheden aan om extra geld op te halen voor KiKa. Zo stonden ze samen op de rommelmarkt in Vught en is Maike begonnen met de kaartverkoop in de winkel ‘Happy Circle’.

Zwerfafval

Bart Nieuwenhuis (8) kreeg een lintje omdat hij bijna elke week een rondje om de IJzeren Man fietst om zwerfafval op te ruimen. Bart is erg met de natuur bezig, en afval hoort daar niet bij. Als hij op pad gaat, neemt hij altijd een zak mee om het afval in te doen. Vorig jaar wilde hij voor zijn verjaardag een krat voor op zijn fiets, zodat hij nog meer afval mee kon nemen. Ook thuis scheidt Bart het afval netjes: glas en blik in de zwarte krat, papier in de papierbak en plastic in de speciale zakken.