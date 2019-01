Jo en Jo uit Den Bosch vieren een diamanten mijlpaal

Niveau ontwerpwed­strijd Tiny House op Minitopia-2 hoog

10:16 DEN BOSCH - De spanning was om te snijden. Negen teams van het Koning Willem I College, bestaande uit tweedejaars studenten van de opleiding Constructieve en Commerciële Bouwkunde, keken donderdagavond in de School voor de Toekomst aan de Vlijmenseweg na een korte pitch verwachtingsvol uit naar de uitslag van een tweeledige ontwerpwedstrijd voor een zogeheten verplaatsbaar ‘tiny house’ op Minitopia-2. De veelkoppige jury was unaniem van mening dat het niveau van de inzendingen over het algemeen hoog was.