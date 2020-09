Jo en Joke Verstappen 60 jaar getrouwd: 'we verloren een dochter, maar kregen er twee kinderen bij’

Het is inmiddels 64 jaar geleden dat ze elkaar leerden kennen. Het begon met zwaaien naar elkaar, als Jo op weg ging naar zijn werk in Schijndel en Joke naar haar werk in Den Bosch. Onderweg kwamen ze elkaar tegen. ,,Ik vond het wel een knappe man," herinnert Joke zich.

Op een gegeven moment kocht Jo een brommer en ging hij met de verrekijker op pad om luchtballonnen te kijken. Toevallig net voor het ouderlijk huis van Joke. Een afspraakje bij een dansgelegenheid volgde en de vonk sloeg definitief over.

Vier jaar hadden ze verkering. Ze wachtten steeds op een huis, maar eigenlijk was alles te duur. Totdat ze een huis in Berlicum konden huren. Dochter Germa werd op 10 maart 1962 geboren en haar broer Frank volgde, toen het gezin naar Rosmalen was verhuisd.

Verkeersongeluk

Het gezin ontkwam niet aan een groot verdriet. Op haar 18e kreeg Germa een verkeersongeluk en overleed. ,,Het is het ergste wat er gebeuren kan. Het is nu veertig jaar geleden en ik denk er nog elke dag aan," vertelt Joke. Ze kregen veel steun. De kerk was zo vol met mensen, dat ze er niet in pasten. Jo: ,,Ik werkte toen als kok bij Sint Jozefoord in Nuland en ik had daar een foto van Germa staan. Elke dag stonden er verse bloemen bij. Ik weet nog steeds niet wie dat deed.”

Twee jaar later kwamen er twee stiefkinderen bij het gezin wonen, wiens ouders korte tijd na elkaar waren overleden: Saskia en Ronnie. ,,We zijn echt heel gelukkig met elkaar. We verloren een dochter, maar kregen er twee kinderen bij.”

Liefde voor elkaar

Het had zo maar verkeerd kunnen lopen, want verdriet uit zich niet altijd op dezelfde manier. Begrip is daarom voor Jo en Joke het sleutelwoord. ,,Je moet gewoon begrijpen hoe een vrouw zich voelt," vindt Jo en zijn vrouw vult aan: ,,En liefde voor elkaar natuurlijk."

Jo is een rustige man en vooral dat trok Joke aan. ,,De vonk sloeg over. Die is er nog elke dag. Ik vond haar gewoon een leuk vrouwke," vertelt hijzelf en aarzelend vervolgt hij: ,,Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen." Maar Joke heeft aan een half woord genoeg: ,,Ik begrijp je wel hoor."

Na meer dan zestig jaar, kan dat ook niet anders.