Job werd in Den Bosch van zijn fiets gerukt op weg naar Boulevard: ’Ze vonden me te gay’

OVERLEDEN Schijndel­se pastoor Wim van Sleeuwen ‘deed zijn best om het publiek te bereiken’

SCHIJNDEL/DEN BOSCH - Wim van Sleeuwen (1937-2022) was maar liefst 36 jaar pastoor in Schijndel, hij is onlangs overleden in zijn woonplaats Den Bosch. Hij vond in 2002 bij zijn afscheid in Schijndel dat meer vrijheid in de kerk hard nodig was.

14 augustus