John (60) heeft afasie. Veel woorden weet hij niet meer, maar hij heeft genoeg te zeggen

Als gevolg van een herseninfarct heeft John Kouwenberg afasie. Afasie is de verzamelnaam voor taalstoornissen op het gebied van spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. John en Mieke Kouwenberg willen graag dat er aandacht komt voor deze beperking. Het is daarom ook dat ze er in deze landelijke Week van de Afasie over willen praten. Een huilverhaal moet het vooral niét worden. ,,Want samen hebben we al heel wat bereikt.”