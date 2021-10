John de Bever verricht loting EK zaalvoetbal, maar doet wel eerst een snelcursus Engels

video 'Dove' John de Bever neemt doofheid met grote lach op de hak in nieuw lied: 'Beetje zelfspot’

24 september John de Bever maakt furore in Expeditie Robinson. Een filmpje van de ietwat dove volkszanger gaat los op internet. Dat is dan ook de reden om zijn doofheid met een grote lach op de hak te nemen in een nieuw nummer.