Joke Zwanikken zorgt voor lach op gezicht van psychiatrische patiënten: ‘Doe eens iets extra's!’

Joke was nog maar net leerling verpleegkundige. Ze ergerde zich aan het slechte eten in het ‘gesticht Voorburg’ in Vught en besloot van thuis een kistje kersen voor haar patiënten mee te nemen. Van Mariahout naar Vught, 29 kilometer op de fiets. In een vloek en een zucht was het kistje leeg. ,,En toen moest ik bij de hoofdzuster komen”, blikt Joke Zwanikken-Leenders uit Den Bosch (76) terug. ,,En kreeg ik op mijn donder. De patiënten hadden wel in de kersen kunnen stikken. Ze stuurde me naar de geneesheer-directeur. Die knipoogde een keer en ik mocht weer aan het werk. Hij snapte het tenminste!”