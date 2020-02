Jonge Bossche vrouwen willen Korte Putstraat veroveren: ‘Dit had ik nóg eerder willen doen’

Kleintjes helpen Brabantse coalitie met FvD graag aan meerder­heid

17:54 DEN BOSCH - Drie partijen staan in de startblokken om een Brabantse coalitie met VVD, Forum voor Democratie en CDA aan een meerderheid te helpen. De grote drie hebben genoeg aan één extra zetel en kijken daarvoor naar Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP of 50PLUS. Een coalitie met vijf of zelfs zes partijen is op voorhand ook niet uitgesloten, al wordt dat lastiger bij het verdelen van de gedeputeerdenposten.