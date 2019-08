Jonge cineasten gaan met camera, figurant en geluidsman op pad

Kentalis heeft karakteris­tie­ke zorgloca­tie ‘De Wingerd’ in Vught verkocht aan Peters Projectont­wik­ke­ling uit Schaijk

11:49 VUGHT - Het karakteristieke pand ‘De Wingerd’ aan de Laagstraat in Vught is door Stichting Kentalis Zorg verkocht aan Peters Projectontwikkeling uit Schaijk. Inclusief een aantal bijgebouwen. Wat Peters met de gebouwen gaat doen, is nog niet bekend. Twee gebouwtjes zijn inmiddels gesloopt.