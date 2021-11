Jonge Rosmalense skaters opgelucht, 80 mille voor nieuwe baan

Jeugd in Rosmalen vraagt de gemeente­raad: ‘Geef ons een skatebaan. Deze is echt kapot’

ROSMALEN – Wijkraad de Overlaet had het al een keer aan de gemeente gemeld, maar er was geen geld. Vervolgens nam een aantal jongens zelf het heft in handen. Maandag spraken ze in de gemeenteraad over hun wens een veilige skatebaan te hebben.

22 september