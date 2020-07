Jonge studievrienden verzamelen gegevens voor lokale agrariërs

Boogaard voert als commerciële man het woord van het sinds 2017 bestaande AgroExact. Zij plaatsen lokale weerstations en bodemvochtsensoren waarbij gegevens helpen bij beregening en gewasbescherming. ,,Hoe zorgen we ervoor dat alle telers in Nederland zo optimaal mogelijk kunnen zorgen voor de groei van gewassen? Op die manier dragen wij bij aan een toekomstbestendige landbouw.''

Groei gaat hard

De groei van het nog jonge bedrijf gaat hard. Het begon in 2017 met drie prototypes van weerstations, die drie boeren financierden. Inmiddels breidt het netwerk van sensoren zich over een grote regio uit. ,,Boeren moeten continu inspelen op de weersomstandigheden, het bepaalt of er actie nodig is en hoe deze het beste kan worden uitgevoerd. Wanneer en hoeveel er beregend moet worden bijvoorbeeld. Weer is lokaal heel verschillend, dus door inzicht te bieden in de lokale omstandigheden zorgen we ervoor dat de boer beter en makkelijker een beslissing kan nemen. En dat met een uniek verdienmodel waardoor de kosten voor de boer laag kunnen blijven'', schetst Boogaard kort.

- In 2018 kreeg Den Bosch er in totaal 2489 bedrijven bij, waaronder 1552 startende bedrijven

- In 2017 vestigden zich in Den Bosch 67 nieuwe ict-bedrijven, in 2018 waren dat er 149

- In 2014 telde Den Bosch 714 ict-bedrijven, in 2018 steeg het aantal tot 836

Het idee was er dus, maar hoe kom je dan als startend bedrijf in Den Bosch terecht?

,,Via een data-food-evenement kwamen we na een speeddate met investeerders met de Bossche Jamfabriek in contact. Die hebben weer de contacten met AgriFood-partijen, het Bossche Investeringsfonds (een fonds voor kansrijke ondernemers, waar de gemeente ook aan meedoet, red.) en het Brabant Startup Fonds. Die hebben ons financieel gesteund, waardoor wij in de Jamfabriek konden trekken'', aldus Boogaard.

AgroExact is in de Jamfabriek aan de Helftheuvelweg een beetje een vreemde eend in de bijt. ,,Wij richten ons vooral op de landbouw (Agri) terwijl er veel startende data-bedrijven voor voedsel (Food) zitten. Maar de samenwerking tussen die bedrijven is zó belangrijk, zeker als je net begint. Je kunt zoveel leren van bedrijven die al in een volgende fase zitten én je krijgt de steun van adviseurs vanuit de Jamfabriek zelf.''

Zonder enig spoor van twijfel stelt Boogaard dat het bedrijf over tien jaar nóg in Den Bosch zit. ,,De gemeente steekt veel energie in de begeleiding van bedrijven in data en ict. De huisvesting en de coaching zorgen ervoor dat wij hier gaan groeien. Het is ook niet zo dat we per se weg moeten vanwege ruimtegebrek. Databedrijven hebben over het algemeen geen tweehonderd mensen in dienst.‘’

Den Bosch is zo in trek bij nieuwe data- en ict-bedrijven dat Grasso-pand flink uitgebreid wordt

DEN BOSCH - Het is niet zomaar gezegd dat het Cementrum, de Mengfabriek op de Tramkade en het Stergebouw op het voormalige ziekenhuisterrein in Den Bosch bedrijfsverzamelgebouwen kunnen worden.

,,We zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de omgeving van deze monumentale panden. En bovendien gaan we eerst het gebied Grasso-Grenco uitbreiden’’, reageert wethouder Jan Hoskam van Economische Zaken en Financiën op de oproep om uit te zien naar nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen voor beginnende bedrijven in data en ict.

De oproep van directeur Maurice Horsten van de Bossche Investerings Maatschappij (BIM), met in zijn kielzog de werkgeversorganisatie VNO/NCW, in het Brabants Dagblad vorige week kwam niet uit de lucht gevallen. Het loopt hard met het aantal start-ups in data en ict (zie de feiten). Omdat Den Bosch juist voor die twee takken van sport gekozen heeft én omdat de bedrijfsverzamelgebouwen De Gruyterfabriek, Jamfabriek en Grasso vol zitten, moet er in de ogen van de BIM en de werkgevers verder gekeken worden.

Dat verder kijken doet Hoskam ook, maar dan nét even anders. ,,Het gaat inderdaad goed. Zó goed, dat we in overleg met de universiteiten in Eindhoven en Tilburg, als ‘moeder’-universiteiten van de JADS, bij Grasso 25.000 vierkante meter voor startende JADS-ondernemers en overige ondernemers in data en ict willen toevoegen.’’ Het complex aan de Parallelweg achter het station heeft nu 4.000 vierkante meter, die wordt opgeknapt en is daarna geheel verhuurd.

Over het voorstel van Horsten om de drie genoemde monumentale panden te gaan ontwikkelen, houdt Hoskam zich wat meer op de vlakte. ,,Het Stergebouw op het voormalige GZG-terrein is niet van ons. Cementrum en Mengfabriek wél, maar voor die omgeving leven ook andere plannen.’’ De wethouder doelt op eventuele woningbouwplannen bij Cementrum en het naastgelegen Jeroen Bosch College en de plannen voor de Stadsdelta tussen Tramkade (Mengfabriek) en Orthenpoort-Zuid aan de Dieze.

Dat neemt volgens Hoskam niet weg dat er niet verder gekeken wordt. ,,Wij zijn altijd op zoek naar gebouwen met karakter, maar zodra ik er één noem, is het weg.’’

Een zoektocht die hard nodig is, omdat ict en data in Den Bosch ‘blijven groeien’. Hoskam: ,,Ook in de JADS (dataopleiding) in Mariënburg zitten studenten die eigen bedrijfjes hebben, maar ook daar is een tekort aan ruimte. Ja, er zijn veel éénpitters in Den Bosch, maar voor hen is het belangrijk dat ze vooral bij elkaar zitten om samen te werken en van elkaar te leren.’’