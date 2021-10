Jongen (17) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Vught

Zo speciaal is dierendag als je elke dag met dieren werkt

4 oktober DEN BOSCH/BOXTEL/BRAKEL - Werken als dierenartsassistent, trimmer of verkoper in een dierenwinkel is veelal een zegen als je dol bent op dieren. Je passie achterna, wie wil dat niet? En dan kom je na het werk thuis, waar tot je grote vreugde je eigen huisdieren braaf op je wachten. Soms zelfs een hele veestapel. Is 4 oktober dan nog een speciale dag, of is het in het huis van ‘diergekke’ baasjes 365 dagen per jaar dierendag?