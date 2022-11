Jongen beroofd onder dreiging van mes op 11-11 in Den Bosch

Volg ‘D’n Elfde van d'n Elfde’ LIVE vanuit Oeteldonk

Vrijdagochtend om elf minuten over elf barst de carnaval in alle hevigheid los op de Parade in Den Bosch. Na twee coronajaren mag er eindelijk weer zonder restricties feest gevierd worden. Het BD doet vanaf 10.50 uur live verslag van de festiviteiten.

