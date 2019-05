Jongen opgepakt die drugs PI Vught binnen wilde smokkelen

Automobi­list kruipt met GHB achter het stuur, maar blijkt te ver heen om bij McDonald's in Rosmalen weg te rijden

9:36 ROSMALEN - Een automobilist met GHB op is dinsdagavond opgepakt op de parkeerplaats bij de McDonald's in Rosmalen. Mensen zagen hoe de man probeerde weg te rijden, maar zijn eigen lichaam niet meer onder controle had.