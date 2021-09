Jongens van De Wit in Paleiskwartier staat te koop: ‘Tijd voor een nieuwe generatie’

Vijf jaar geleden begon De Wit met de stadsbrouwerij aan de Hofvijver. Voor die tijd werkte hij bij bierbrouwer Grolsch en hij bestierde ook een tijd een eigen biercafé. ,,Toen wij hier begonnen, stond hier nog bijna niks. De bioscoop was er niet en andere gebouwen ook nog niet. Het was erg rustig. Maar nu is het hartstikke leuk hier. Het is hier autoluw, je kan hier mooi buiten zitten en de Hofvijver ligt voor de deur”, zegt De Wit enthousiast.