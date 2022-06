Jongeren kunnen (gratis) stoom afblazen over Covid met Rob Scheepers: ‘Nog een laatste keer zeiken’

Het gaat om een initiatief van The International Award for Young People in Nederland. Deze wereldwijde organisatie richt zich op de individuele talentontwikkeling van jongeren tussen 14 en 24 jaar. In het programma dagen jongeren zichzelf onder meer uit op het gebied van sport en vrijwilligerswerk. Het traject van minimaal een half jaar wordt afgesloten met een expeditie waarin de jongeren in een kleine groep ‘back to basic‘ de natuur intrekken.