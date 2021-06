Jongeren vieren massaal feest bij de Zuiderplas en laten enorme puinhoop achter

Van wasmachi­nes tot airco’s, bedrijf in Nuland groeit door corona

1 juni NULAND - Elektrospecialist Lunenburg opende gisteren een nieuwe vestiging in Nuland. De grote winkel vormt een groot contrast met hoe vader Peter Lunenburg in 1979 is begonnen met witgoed in de paardenstal achter zijn huis aan de Achtersteweg.