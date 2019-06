Jongeren vinden Paul van Dongen af en toe een grote klootzak, maar hij is wel hún klootzak

Lichte schade op terrein WK handboog­schie­ten in Den Bosch: ‘We zijn opgelucht’

10:18 DEN BOSCH - Het noodweer in Den Bosch had dinsdagavond de locaties van het WK handboogschieten in Den Bosch in het vizier. Maar volgens toernooidirecteur Eric Kersten was er ook dankzij maatregelen slechts ‘lichte schade’. ,,We zijn opgelucht’’, aldus Kersten woensdagochtend.