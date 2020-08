Jongeren wandelen om te praten over klimaatverandering: ‘Ik maak me zorgen’

Heel Holland Bakt kennen we allemaal, dit in tegenstelling tot het jongereninitiatief Heel Holland Hiked. Een basisteam loopt drie weken door het land om vooral met jongeren, die onderweg een etappe meelopen, het gesprek aan te gaan over klimaatverandering. De tocht doorkruist ook Brabant. Donderdagochtend vertrok een ‘frisse’ groep hikers vanaf het station in Den Bosch richting Drunen.

Vanuit stichting Jong Actief, gevestigd op de Tramkade, doen meerdere jongeren onder wie Stefanie van Loon(24) uit Den Bosch mee. ,,Ik hike mee omdat ik me zorgen maak over het klimaat. We moeten ingrijpen, voordat het echt te laat is. Kijk naar de bosbranden in Australië, die waren te gruwelijk voor woorden. Niet alleen de natuur, óók al die onschuldige dieren moesten eraan geloven. En nu is Californië weer aan de beurt”, benadrukt Van Loon.

Ze vervolgt: ,,Ik ben benieuwd welke inzichten de tocht mij gaat brengen. En wie weet ga ik hierdoor zélf ook bepaalde dingen anders aanpakken. Mogelijk een extra stimulans om het gebruik van plastic en het eten van vlees nóg verder terug te dringen. Hiken vind ik overigens leuk om te doen; bovendien goed voor je mentale welzijn.”

Quote Te voet naar Drunen, dat doe je niet dagelijks. Ik verwacht dat ik ‘s avonds voldaan op de bank zal neerstrij­ken Remi van Hoof, Deelneemster

Smeltende ijskappen

Remi van Hoof, ‘ervaringsvrijwilliger’ bij Jong Actief, is een andere deelnemer. ,,Te voet naar Drunen, dat doe je niet dagelijks. Ik verwacht dat ik ‘s avonds voldaan op de bank zal neerstrijken. Tijdens de gesprekken onderweg hoop ik nog wat wijzer te worden over hoe je persoonlijk je steentje kunt bijdragen aan een beter klimaat. Ja, de opwarming van de aarde schept enorme problemen. Smeltende ijskappen die tot overstromingen leiden, de toenemende droogte waardoor wereldwijd onder andere de voedselproductie in gevaar komt, dieren die met uitsterven worden bedreigd, enzovoorts”, weet Van Hoof.

,,We lopen een stuk van het Pieterpad en het Pelgrimspad. In totaal 523 kilometer, verdeeld over 22 etappes. Lekker veel in de prachtige natuur dus, telkens met een verse groep van maximaal vijftien jongeren. Op sommige trajecten sluiten experts en beleidsmakers aan", zegt initiatiefnemer én hiker Eefke van de Wouw(25) uit Tilburg, tevens VN-jongerenvertegenwoordiger op het terrein van duurzame ontwikkeling.

,,Daarnaast zijn in diverse plaatsen meet-ups rondom het thema klimaatverandering ingepland; veel staat ook in het teken om jongeren dichter bij de natuur te brengen. Een achterliggend doel is ideeën en bevindingen te presenteren aan (inter)nationale beleidsmakers, met inbegrip van VN-vertegenwoordigers.”

De route eindigt 21 augustus op Amsterdam Centraal.