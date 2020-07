Jongeren zijn het zat en kondigen bezetting centrum de Poort aan

We doen het niet alleen voor onszelf, maar ook voor de jongeren die in de toekomst gebruik willen maken van de Poort.

,,We willen een statement maken en maandag laten zien dat we met veel zijn’’, vertelt Daan Valk, zelf al langere tijd vrijwilliger bij de Poort.. ,,We hebben vrijwilligers en oud-vrijwilligers uitgenodigd om te komen. Daarbij houden we rekening met de Rivm-richtlijnen. We doen het niet alleen voor onszelf, maar ook voor de jongeren die in de toekomst gebruik willen maken van de Poort.’’