Jongerenwerk Hambaken moet uit Gabriëlschool en wéér verhuizen

DEN BOSCH - Na ruim één jaar stopt straks in december het jongerenwerk van Young Connect in de voormalige Gabriëlschool in de Hambaken. Dát ze er weer weg moeten, was bij de intrek in oktober 2017 al duidelijk, maar zó snel had oprichter Youssef Noudri nu ook weer niet verwacht. ,,De bouwplannen hier zijn nu concreet (flat- en zorgwoningen, red.), maar wij weten nu niet waar we zo een twee drie naartoe moeten. We zijn toch maar weer in gesprek met de Brede Bossche School.’’