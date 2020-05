Jonkheer, Zwanenbroeder en ‘aimabel mens’ Bib van Rijckevorsel wilde vooral gewoon zijn

VUGHT - Een ongelooflijk warme persoonlijkheid. Altijd oprecht geïnteresseerd in anderen en in voor een praatje. Zo beschrijft burgemeester Roderick van de Mortel jonkheer en Zwanenbroeder Bib van Rijckevorsel. Afgelopen zaterdag overleed hij op 77-jarige leeftijd. ,,Een gemis voor Vught.”

Van Rijckevorsel, eigenaar van landgoed Beukenhorst, overleed als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. Hij laat zijn vrouw Mary, twee kinderen en zes kleinkinderen na. Hij was weliswaar in Den Bosch geboren maar een getogen Vughtenaar. De zoon van de voormalige Vughtse burgemeester Frans van Rijckevorsel en de kleinzoon van burgemeester August van Lanschot, destijds kasteelheer van Kasteel Maurick.

Molensteen

Ook zijn stiefvader, Frits Fentener van Vlissingen - die landgoed Beukenhorst aan hem schonk - was een bekend figuur in Vught. Van Rijckevorsel kreeg de verantwoordelijkheid het landgoed ongeschonden over te dragen aan de volgende generatie. Ondanks dat hij in eerste instantie het gevoel had dat er een molensteen om zijn nek was gehangen, zette hij er zijn schouders onder. ‘Ik vind het een uitdaging om het beter over te dragen dan ik het gekregen heb’, zei hij tijdens een eerder interview. ‘Als ik morgen onverwachts omval, moeten mijn kinderen een landgoed krijgen waar ze voorlopig geen omkijken naar hebben.’

Natuurliefhebber

Volgens Van de Mortel is hem dat geIukt. ,,Hij was heel erg begaan met de natuur en het milieu. Hoe het landgoed er nu bij ligt, is mede zijn verdienste.”

Volledig scherm Landgoed Beukenhorst © copyright Marc Bolsius

Daarnaast was de jonkheer actief in zowel het Vughtse als Bossche verenigingsleven en bij Vughtse organisaties. Vaak op de achtergrond. Met zijn grote snor, weelderige haardos én charmante glimlach was het een markant persoon. ,,Maar wel bescheiden”, aldus de burgemeester van Vught, eveneens een Zwanenbroeder.

Hart op de juiste plaats

,,En zeer gastvrij en vol humor", vult zoon Bibian van Rijckevorsel namens de familie aan. ,,Zijn deur stond voor iedereen open. Ongeacht het tijdstip van de dag. Het was een Bourgondiër met het hart op de juiste plaats. Wij zijn hem eeuwig dankbaar voor alles wat hij ons heeft gegeven.”

Volledig scherm Bib van Rijckevorsel was lid van de Zwanenbroeders. © copyright Marc Bolsius

De overleden Vughtenaar was naast lid van één van de oudste verenigingen van Nederland: het Bossche genootschap Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, in de volksmond de ‘Zwanenbroeders’ waarvan ook koning Willem-Alexander lid is, ook ere-heer van het Gilde Sint Barbara en Sint Sebastiaan.

Gilde

Hoofdman Casper Nouwens: ,,Hij droeg het gilde echt een warm hart toe. Hij was van adel maar wilde ‘gewoon’ zijn. Praatte soms zelfs dialect. Een markant figuur én beschermheer van de (overkoepelende) Dommelgroep. Om de twee jaar was er een gildedag op zijn landgoed. Dan moest de ‘hoge hoed’ worden gevuld om de kas van het gilde te spekken. ‘Het mag niet rammelen, het moet ritselen’, zei hij dan. Doelend op briefpapier dat erin moest. Ook het gilde zal hem missen.”