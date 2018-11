Joop (85) biljart al 25 jaar met vaders keu bij de Anna-girls

Joop Hoofs (85) is de enige van de oprichters die er nog steeds bij is. Ze was 60 jaar toen ze begon met biljarten. En ze speelt al 25 jaar met de keu die van haar vader was. Samen met haar man Jan bestierde zij de bar in het oude HEVO-honk. ,,Vroeg er eens iemand of het niet iets voor ons was, dat biljarten. We zijn met 8 tot 9 vrouwen gestart. Nu tellen we 12 leden. Veel meer kan ook niet met twee biljarts.”



Op elk biljart spelen deze ochtend vier vrouwen. En eigenlijk alleen maar voor de lol, zo blijkt. Gezellig kletsen is net zo belangrijk als biljarten, toch. De Anna-girls spelen alleen libre want dat is al moeilijk genoeg, vinden ze. En verder moet het vooral niet te serieus gaan als het kan.



Toen de club begon, kregen de leden les van twee heren. Is het spel er de afgelopen 25 jaar nog wat op vooruitgegaan? Joop Hoofs is eerlijk: ,,Het is wel eens beter geweest. En op deze leeftijd wordt het er ook niet makkelijker op; het zicht wordt slechter en het lopen gaat ook niet makkelijk meer.”