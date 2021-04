Joop Verhees, scouting- en Jeugd Actiefman, in Vught overleden

DEN BOSCH/VUGHT - ,,Ik denk dat ons pa wel bij 25 verenigingen actief is geweest, we raakten de tel kwijt", zegt Koen Verhees over zijn vader Joop die op 87-jarige leeftijd in Vught is overleden.

Joop Verhees was scoutingman pur sang. ‘Eens een verkenner, altijd een verkenner’ was het credo van Verhees wiens ouderlijk huis aan de Willem van Oranjelaan stond. Hij was van het begin af aan betrokken bij scoutinggroep Petrus & Paulus in het centrum van Den Bosch. Maar als muzikale scout lag zijn hart ook bij de Jeroen Bosch Verkennersband, waar hij erebestuurslid was.

Toen Verhees in 1961 naar Vught verhuisde bemoeide hij zich al snel met allerhande activiteiten voor de jeugd daar. Zo was hij medeoprichter van Jeugd Actief Vught dat vooral bekendheid geniet door de populaire jeugdvakantieweken in het dorp.

Ook in Esch waar hij in 1974 naartoe verhuisde, was hij (bestuurlijk) betrokken bij verschillende verenigingen. ,,Mijn vader was echt een verenigingsmens, hij is voor al zijn activiteiten ook koninklijk onderscheiden. De laatste jaren vond hij het ook fijn om te vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Aan kinderen , maar ook aan mensen die hij trof in het café .”

Verhees woonde sinds een paar jaar weer in Vught. Zijn broer Jacques en Harry Rovers, beiden ook verkenner, kwamen in 1944 om het leven op de Willem van Oranjelaan door een granaatinslag, toen zij bezig waren een geëvacueerde familie te verhuizen. Ter nagedachtenis staat in het parkje aan de straat het monument van Sint-Joris die de draak verslaat, het embleem van de verkennerij.

Volledig scherm het monument aan de Willem van Oranjelaan © eigen foto