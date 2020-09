Joris’ Kerstboom in Den Bosch is lang niet zeker: ‘Misschien kiezen we voor een mobiele boom’

181 kaarsjes voor overleden religieu­zen in Nederland in de Sint-Jan in Den Bosch

20 september DEN BOSCH - ,,Alleen dat vreselijke idee al dat hij in een zwarte zak is ingepakt en naar het schijnt zo in z’n graf is gelegd. Wij Norbertijnen nemen in Heeswijk altijd afscheid in de Abdijkerk van Berne in een open kist met een mooi wit gewaad. Dat kon helaas niet.”