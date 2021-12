Joris' Kerstboom op andere plek in Den Bosch: 'Er is behoefte aan een positief geluid’

Wonen ze in Boschveld het meest bijzonder van heel de provincie?

DEN BOSCH - Groepswonen voor ouderen, tijdelijke woningen in lege panden, tiny houses of wonen in een kerk: er zijn genoeg bijzondere manieren om te wonen te bedenken. Maar in Den Bosch staat misschien wel dé meest bijzondere van de provincie: Bewust Wonen & Werken Boschveld (BWWB) is genomineerd voor de Brabantse Stijlprijs 2021.

