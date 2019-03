Jos den Otter uit Cromvoirt: ‘Meer werkgelegenheid in ontwikkelingslanden, daar doe ik het voor’

Directeur Heineken Den Bosch promoveert al snel naar Zoeterwou­de

12 maart DEN BOSCH – De op 1 juli vorig jaar als directeur van de brouwerij van Heineken in Den Bosch begonnen Maarten Koudenburg is naar Zoeterwoude vertrokken. Koudenburg is per 1 maart benoemd tot Senior Director van Heineken Nederland Supply in Zoeterwoude.