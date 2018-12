Jozef en Maria ‘doen’ het nog niet goed in de Bossche Sint-Jan

DEN BOSCH - De kerststal die zondag is geopend in de Sint-Jan is nog niet naar de zin van coördinator Frans Sluijter. Dat geldt voor de bewegingen van Maria en Jozef en de verlichting van de Drie Koningen. ,,Het is een software probleem dat hopelijk deze week is opgelost’’, aldus Sluijter die zich voor de 27ste keer heeft bezig gehouden met de stal waar duizenden mensen op afkomen.