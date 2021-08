Jubilarissen en nieuwe koning na 263 schoten bij St. Antonius Abt in Nuland

In Vught was afgelopen weekeinde het koningschieten bij Sint Catharinagilde. Na maar liefst 278 schoten en een spannend laatste half uur schoot vaandrig Bert Lamboo zich tot koning. Zondag was het kampioen schieten in Vught. Ook hier richtte Bert Lamboo zijn vizier het scherpst van de 12 broeders, net voor Jos van Gogh en Jonnie van Rixtel en Frank van Wetten. Het was voor het eerst dat bij het Catharinagilde dezelfde persoon zich tot koning én kampioen schoot. Bij de gildezusters won Harriette van Rixtel.