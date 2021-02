Jubileumfeest KenderKarnaval door corona in duigen; wél boekje mét verrassing voor kinderen Keiespellersdurp

Etherpi­raat Atletico FM krijgen ze niet stil: ‘Plezier voor veel eenzame mensen’

5 februari Atletico FM werd een week geleden uit de lucht gehaald. Maar sinds gisteren is de piraat die ruim twee jaar bestaat, weer in de ether. Vanuit Nuland ‘te horen in heel Brabant’. ,,Het is toch belachelijk dat ze je uit de lucht halen in deze coronatijd. Je moet eens weten hoeveel eenzame mensen plezier aan ons beleven”.