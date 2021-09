Judith Hendrickx voert opnieuw lijst De Bossche Groenen aan

Hendrickx begon in 2002 als raadslid voor GroenLinks. Zij stapte eind 2009, richtte De Bossche Groenen op en was bij de verkiezingen in 2010, 2014 en 2018 lijsttrekker voor deze lokale partij. Hendrickx zat lange tijd in haar eentje namens De Bossche Groenen in de gemeenteraad, bij de laatste verkiezingen (2018) was DBG de grote winnaar met twee zetels winst.