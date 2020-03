Juist nu is het fijn, dat er iets of iemand is zoals Krijn

Krijn is de opvolger van brugwachter Teus. Die pakte in december zijn biezen om terug te gaan naar ‘zijn’ Dordrecht. Maar ruim twee maandjes later blijkt Krijn de huur van 600 euro per maand (best veel voor zo'n kleine ruimte) niet op te kunnen hoesten. Er is 5000 euro nodig om 2020 door te komen. Daar is een inzamelingsactie voor gestart. Wanneer de actie niet van de grond komt, kan het zijn dat Krijn op 1 april Den Bosch verlaat.