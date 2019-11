Jumbo-bedrijfsleider start zoektocht naar winnaar van ‘halve MINI’: ‘Het zou toch fantastisch zijn als we hem vinden’

Definitief een streep door nieuwe Kaaihal in Den Bosch

10:27 DEN BOSCH - Curieus is het natuurlijk wel: een ruime meerderheid in de Bossche politiek is vóór een nieuwe Kaaihal op de Tramkade, maar die hal gaat er uiteindelijk niet komen. De partijen geven initiatiefnemer Jan van der Putten van de Verkadefabriek niet de gevraagde tien jaar om de investering van vijf miljoen euro en het exploiteren van de hal in die tijd terug te verdienen.