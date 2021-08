Jumbo trekt zich terug. Jumbo City in Hinthamerstraat is van de baan: ‘Omwonenden zijn blij’

Jumbo vroeg in mei bij de gemeente een vergunning aan voor een filiaal in het pand. Het bedrijf was vrijdag niet bereikbaar om toe te lichten waarom de aanvraag is ingetrokken. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de gemeente evenmin weet wat hiervan de reden is. ,,Een volledige toets van de aanvraag heeft niet plaatsgevonden dus is niet te zeggen of deze zou zijn verleend’’, aldus de woordvoerder.