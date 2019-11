Jump XL trekt zich terug: definitief geen trampolinecentrum in San Salvatorkerk

Ma 25 nov. Jump XL staakt haar pogingen om een trampolinecentrum te starten in de San Salvatorkerk in Den Bosch. Reden is de ‘negatieve publieke opinie’ in de wijk, laat een woordvoerder weten. Daarmee wacht Jump XL een uitspraak van de rechter niet meer af.

Door Bart Gotink

Jump XL had al sinds juni 2017 plannen om een trampolinecentrum te vestigen in de kerk. De buurt liep daar echter tegen te hoop. Zeker 68 omwonenden stelden te vrezen voor parkeer- verkeer- en geluidsoverlast aan het pleintje in Orthen. Ook zijn ze bang dat het monument uit 1956 wordt aangetast.

Toch verstrekte de gemeente een vergunning, waarmee Jump XL in principe op eigen risico van start had kunnen gaan. De buurt vocht die vergunning aan voor de bezwarencommissie van de gemeente, maar deze veegde alle bezwaren van tafel. Daarop kwam de zaak eind oktober voor de rechter. In die zaak wordt pas half december een uitspraak verwacht.

Volledig scherm Bewoners van het Schaarhuisplein protesteren tegen de komst van een trampolinecentrum in de kerk. © copyright Marc Bolsius

Wel vestiging in Tilburg

Toch heeft Jump XL, dat zestien vestiging in Nederland heeft, nu dus besloten het plan niet meer door te zetten. ,,Als de buurt het zo negatief ervaart, moeten wij ons afvragen of wel nog wel door willen”, stelt de woordvoerder. Waarom dat nu plots is gebeurd, wordt niet helemaal duidelijk. Wel is dit pas 'recent’ besloten. De keten heeft in elk geval geen andere locatie in Den Bosch op het oog, vertelt een woordvoerder. ,,We zijn wel bezig met een vestiging in Tilburg en hebben een aantal andere projecten lopen. Dus er gebeurt hier genoeg.”

Omwonenden van het Schaarhuisplein reageren in elk geval verheugd. ,,Ik sta er wel een beetje van te kijken, na het hele traject wat er al doorlopen is. Maar onze missie is in elk geval geslaagd", reageert één van hen.