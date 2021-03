Jurkjes van meelzakken en bontkraag van mol of muis: zo inventief was mode in de oorlog

Coronavi­rus slaat vaker toe op basisscho­len, zoals in Berlicum en Helvoirt

5 maart BERLICUM/HELVOIRT - Het coronavirus slaat steeds vaker toe op basisscholen in de regio. Zo zijn alleen al van de regionale scholenkoepel Cadans Primair vier van de twaalf basisscholen getroffen: Theresia in Berlicum, de Herman Jozefschool in Middelrode, de Dr. Landmanschool in Helvoirt en De Touwladder in Sint-Michielsgestel.