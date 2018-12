Justitie zet zaak over Bossche burgemeesterslek toch door

Justitie zet de rechtszaak tegen de twee verdachten in het Bossche burgemeesterslek toch door. Ook na het wissen van de informatie die betrekking had op BD-journalist Jos van de Ven blijft er nog voldoende bewijs over, vindt zij.

De verdachten, oud-wethouder Jos van Son en raadslid Sjef van Creij, worden dus alsnog vervolgd. Het Openbaar Ministerie meent dat zij hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden.

In het Brabants Dagblad werd tot in detail gereconstrueerd hoe de benoeming van Jack Mikkers tot burgemeester van Den Bosch tot stand was gekomen. In het verhaal, geschreven door Jos van de Ven, werd onder meer duidelijk dat eigenlijk Jan Hamming eerste keus was. Hamming trok zich te elfder ure terug uit de procedure.

Belgegevens

Lekken uit de vertrouwelijke procedure is strafbaar. De zaak kwam echter op losse schroeven te staan nadat bekend werd dat het Openbaar Ministerie (OM) informatie in het dossier had gestopt die zij nooit had mogen hebben. Het ging om belgegevens van verslaggever Van de Ven en om taps van telefoongesprekken die hij voerde. Ook werd een poging gedaan een gesprek van Van de Ven in een horecazaak af te luisteren. Het OM gaf, na aandringen van het Brabants Dagblad, toe dat dit allemaal niet had gemogen (journalisten genieten wettelijk meer bescherming) en verwijderde alle gegevens. Juristen stelden daarna dat de zaak tegen Van Son en Van Creij ‘kapot’ was. Justitie komt nu tot een andere conclusie. Volgens haar is er voldoende bewijs over. Zij voegt toe: ,,Het OM zal de rechtszaak tegen het tweetal ook aangrijpen om de gang van zaken in het onderzoek toe te lichten.”