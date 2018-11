‘Kaai’ als geheugensteuntje voor Commissaris van de Koning in Den Bosch

,,Stuur mij rond d'n ellefde van d'n ellefde nog maar eens een herinnering", zei Wim van de Donk, Commissaris van de Koning, zonder over de consequenties van die opmerking na te denken. Zijn bezoek aan het Oosterhoutse carnaval staat al twee jaar op de planning, maar door uiteenlopende redenen kwam het er maar niet van. Van de Donk gaf daarmee vorig jaar een onbewust voorzetje en die herinnering wilde Prins Mienus XIV, ofwel Paul Oudenhooven, hem wel geven. Dinsdagmiddag togen zo'n zestig Kaaiendonkers naar het Provinciehuis in Den Bosch, om de Commissaris persoonlijk uit te nodigen.

Hijskraan

In vol ornaat, uiteraard. De Prins en zijn gevolg, de nar, dansmariekes en een blaaskapel, die rond vier uur al musicerend hun intrede deden in het Provinciehuis in Den Bosch. Slechts weinigen op het Provinciehuis wisten van de komst van de colonne Kaaiendonkers, de precieze bedoeling was bij niemand ter plekke duidelijk. De Kaaiendonkers zelf hadden hun huiswerk goed gedaan: zij wisten met zekerheid dat Van de Donk aanwezig zou zijn op het Provinciehuis. Het leverde verraste en nieuwsgierige blikken op in de hoge provincietoren; niet in de laatste plaats om de immense hijskraan die al een tijdje frontaal voor de deur geparkeerd stond.

Volledig scherm Wim van de Donk (l) en Prins Mienus XIV. © Steven van Beek

Een kaai

Daaraan werd een joekel van 'een kaai' bevestigd met daarop de carnavalsnaam van Oosterhout. Een geheugensteen, voor op de tafel van Van de Donk, zoals het gezegde nu eenmaal luidt. ,,Maar een klein steentje ten opzichte van dit gebouw", grapte Van de Donk, die hoogstpersoonlijk de uitnodiging in ontvangst nam. Hij roemde de intelligente, originele en ludieke wijze waarop de Oosterhouters hem aan zijn eigen woorden herinnerde. ,,Ook daarin is die steen een knappe vondst, Einstein was ook intelligent." Van de Donk tekende daarop voor ontvangst en nodigde het gezelschap binnen in het restaurant uit voor wat drinken.

Als Van de Donk inderdaad naar Oosterhout komt, zal dat pas in 2020 zijn. In dat geval zal Prins Mienus XIV automatisch spreektijd krijgen op de sleuteldragersborrel. Daar nemen de Brabantse prinsen tijdelijk de taken over van de burgemeesters. ,,Deze uitnodiging is stap één. Het voornaamste doel voor onze prins is om daar te komen en eenieder toe te spreken", glimlacht Marie Josee Mous namens de Kaaiendonkers geheimzinnig. ,,Want vervolgens wordt daar het volgende deel van het plan ontvouwd."

Volledig scherm Wim van de Donk met 'de Kaai' 'die hij dinsdagmiddag ontving van de Kaaiendonkers. © Steven van Beek

Rob van de Laar, voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie: ,,Normaal gesproken sturen ieder jaar een aantal carnavalsplaatsen een brief in om de commissaris uit te nodigen om daar te komen. Hij maakt dan vervolgens een keuze uit één van die ludieke uitnodigingen, altijd op de dag dat wij met alle carnavalsorganisaties naar het provinciehuis komen, een paar weken voor carnaval. In dit geval heeft Kaaiendonk ervoor gekozen om deze stunt uit te halen. Het is de eerste keer dat zoiets wordt gedaan.’'

Geen kwaad bloed

De ‘kaai’ mag dan in Den Bosch worden aangeboden, bij de Oeteldonksche Club van 1882 zet dat geen kwaad bloed. Rinske van Kasteren, minister van Pers, Publiciteit en Communicatie: ,,De commissaris is van heel Brabant, niet alleen van Den Bosch. Ook al staat het provinciehuis op Oeteldonks grondgebied, het lijkt me een prima actie van Kaaiendonk en die kunnen wij als Oeteldonksche Club alleen maar toejuichen.”