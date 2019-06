Kaaihal tóch gebruiken als tijdelijk theater, tegen wil van B en W Den Bosch in

Volgens voorzitter Henk Kivits van de Raad van Commissarissen wordt er over de Kaaihal een overeenkomst gesloten als er ’concrete helderheid is wanneer het huidige theater sluit’. ,,Het is aan de Verkadefabriek (de initiatiefnemer, red.) om de hal te bouwen en klaar te hebben als het theater sluit.’’



Dat heeft Kivits in een brief aan de Bossche gemeenteraad laten weten. Als er overeenstemming is over het gebruik van de Kaaihal, gaat het theater daar gebruik van maken, stelt Kivits in de brief. ,,Ik heb dit met mijn collega-voorzitter Bert van der Els (Verkadefabriek) ook zo besproken.’’