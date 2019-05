Kaarsjes, bewogen verhalen en kreten bij dodenherdenkingen in Den Bosch en Vught

Terreuraf­de­ling PI Vught schreeuwde ‘Allahu Akbar’ tijdens dodenher­den­king, aanstich­ter in isoleercel

12:24 VUGHT - De dodenherdenking bij de fusilladeplaats in Vught blijkt te zijn verstoord door terreurverdachten van de gevangenis in Vught. Dat meldt een betrouwbare bron aan deze krant. Een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil dat niet bevestigen, maar zegt wel dat de afdeling aan het uiteinde van het complex verantwoordelijk is voor de verstoring. De aanstichter van de verstoring is in de isoleercel gezet.